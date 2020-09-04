Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından il ve bölge değerlendirme toplantılarına başkanlık edecek, inceleme yapacak.

Diyarbakır ziyareti sırasında açıklama yapan Bakan Koca, "Diyarbakır'da 3 hafta öncesine kadar ciddi bir yoğunluk yaşadık. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır'da salgın kontrol altında, vaka oranı yüzde 49 düştü.https://t.co/sAkd44WTiS pic.twitter.com/pgmacsUkgE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Şehirdeki filyasyon ekiplerinin sayısını 200'den 385'e çıkardıklarını söyleyen Koca, şunları anlattı:

"Temasları ne kadar erken izole edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Önemli olan temaslıları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun bir şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki üç hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüştür."