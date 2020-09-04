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FETÖ'nün yargı yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik düzenlenen Balıkesir merkezli operasyonda, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Aralarında aktif çalışan icra müdürü, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru, mübaşirlerin de bulunduğu FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli imamlarla irtibatları olduğu belirlenen 15 zanlıyı yakalamak için Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da operasyon başlattı.
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