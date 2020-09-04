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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması: 27 gözaltı kararı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün sözde sorumluları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 7’si aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü vurgulandı.
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