Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik

Bütçe görüşmeleri sürerken yaşanan gerginlikte milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, itişmeler oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li eski bakan Mehmet Moğultay'ın sözlerini hatırlattı.

"Bu ülkede "evet, ben, bu zihniyetteki kişileri hakim, savcı aldım. Ne yapacaktım, Refah Partilileri, Milliyetçi Hareket Partilileri mi alacaktım?" diyen adalet bakanları oldu" dedi.

Bakan Gül'ün konuşması CHP'lileri kızdırınca, Genel Kurul'da tartışma başladı.

Genel Kurul'da gerginlik

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizlerin kulağına ezan okunarak büyüdük, bizimkine gazel mi okunuyordu? Bizimkine de ezan okunuyordu, bizim de alnımız secdeye gidiyordu" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Özkoç'a yanıt vermek için kürsüye çıktığı sırada, AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında itişmeler ve laf atmalar yaşandı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, milletvekillerini sakin olmaya ve yerlerine oturmaya çağırdı.

"Başörtülü olduğum için sınava alınmadım"

Aranın ardından kürsüye AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin çıktı.

"Sayın Bakan şunu ifade etti: Geçmişte, bu ülkede yargı mensupları belirlenirken çok büyük haksızlıklar oldu. Ben, üniversiteyi bitirmiş genç bir öğrenciyken hakimlik sınavına başvurdum, neden ben gencecik bir insanken hakimlik sınavına giremiyorum sadece başörtülü olduğum için, sınava bile alınma hakkım olmuyor. Biz bunu bugün söylemeyecek miyiz buralarda?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, arbedeye karışan AK Parti'li Alpay Özalan'a şöyle seslendi:

"Alpay kardeşim, ben seni çok seviyorum ve çok da değer veriyorum. Biz sizleri hayallerimizde herkesin sevgilisi olarak görüyoruz. Bize yakışmayacak hareketlerin içinde senin olman hepimizin canını acıtıyor."

Özalan ve Sancaklı'nın sözleri Genel Kurul'da gerginliği söndürdü

Genel Kurul'daki gerginlik, eski milli futbolcular Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın sözleri ile yumuşadı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Fair Play ödülü verdiği Türkiye'deki tek sporcuyum ben kavganın içerisinde değil, ayıran taraftaydım, yanlış anlamışsınız, yanlış görmüşsünüz" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme biz yirmi sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün" dedi.

Kaynak: TRT Haber