Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesaj: Temizlemediğiniz takdirde Münbiç'e de gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansında konuştu.

"Kısa bir süre önce memlektim Rize'de şehit edilen Emniyet Müdürü'müze Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Ankara'daki bir tren kazasında ebediyete intikal eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara Allah'tan şifa niyaz ediyorum."

"Terör örgütlerinin asıl hedefi, Müslümanların hayat damarlarını kurutmaktır"

"Adalet asıl güçlüde olursa anlamlıdır. Bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle bölgemizde vicdanları kanatan olaylar yaşanıyor. Zulümle payidar olunmayacağının sayısız örneği vardır. Bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde sayısız zulümler yaşanıyor. İslam dünyasını DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, Eş Şebab, FETÖ gibi terör örgütleri vasıtasıyla cendereye almaya çalışanların asıl hedefi, Müslümanların hayat damarlarını kurutmaktır."

[Cemal Kaşıkçı cinayeti] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Failin kim olduğu belli.https://t.co/7yIZdYCnKq pic.twitter.com/UCnP8yPdzn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2018

"Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili; Veliaht Prensin en yakınında olanlar"

"Cemal Kaşıkçının İstanbul'da başkonsoluslukta öldürülmesi bir kenara atılacak bir konu değildir. Önce suçu buraya yıkmanın gayreti içinde oldular. Cemal Kaşıkçı cinayeti her yönüyle açıktır. Ses kayıtlarından şunu da öğrenmiş olduk. Gelenlerin içinde Veliaht Prensin en yakınında olanlar aktif, rol üstlenicisi. Olayın işlendiği yer belli. Bize gönderilen yetkililere şunu sorduk. Bu 15 kişinin içinde fail var. Bu faili siz biliyorsunuz ve bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap, şu anda 18 kişiyi tutukladık daha sonra bunu 22'ye çıkardılar.

[Cemal Kaşıkçı cinayeti] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye gelenler Veliaht Prens'in en yakınındakiler. Bu işin aktif rol üstlenicisi, aldığı talimatı yerine getirenler.https://t.co/7yIZdYCnKq pic.twitter.com/iu0oN4UDFB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2018

"Elimizdeki bütün bilgileri isteyen herkese verdik"

"Suudi Başsavcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüler ama Suudi Başsavcı ipe un serdi. En ufak bir bilgiyi, belgeyi İstanbul Başsavcıma vermedi ama İstanbul Başsavcım ona gerekli olan her türlü bilgiyi verdi. İslam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların ve riyalin kurbanı olanlar hakikati adalet çerçevesi içerisinde söylemediler, Batı dünyasında da baronlar bunları söyleyemiyor. Petrolün zengini surumda olan bu ülke ne yazık ki kararını vermedi, veremedi. Hak yerini bulacak, işte dün Amerikan Senatosu'ndaki gelişmeleri duydunuz ve daha gelişerek devam edecek. Neden, zira biz Amerikalılara, istihbarat örgütüne, yetkililerine bütün bilgileri verdik. İngilizler istedi, onlara da verdik. Almanlar istedi, onlara da verdik. Suudi Arabistan'a verdik, Fransızlara verdik. Dedik ki kim isterse hepsine bunu vermeye hazırız. Neden, adalet mülkün esasıdır. Adalet yerini bulsun diye verdik. Bu işin sıçrayacağı yer neresi olduğu ortaya çıkıyor. İşte BM'de. ABD'nin daimi temsilcisi Nikki Haley, açıklama yaptı. Açıkça isim verdi. Bu da bir şey gösteriyor. Bütün çıplaklığıyla artık iş ortaya çıkıyor."

[Fırat'ın doğusuna operasyon] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturmakta kararlıyız. Operasyonlarımızı yaptık, bunun gerisi gelecek.https://t.co/7yIZdYCnKq pic.twitter.com/pYsjrurddO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2018

"Fırat'ın doğusunu huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız"

"Irak ve Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle yakıp yıkanlar kadar onlara bu fırsatı verenler de vebal altındadır. Dün akşam itibarıyla Irak'ta operasyonlar başlattık, sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karacak'ta operasyonumuzu yaptık, bunun gerisi gelecektir. Tel Rıfat'tan askerlerimize yönelik kalleş saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Fırat'ın doğusunu huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız."

[Münbiç'e operasyon sinyali] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temizlemediğiniz takdirde Münbiç'e de gireceğiz.https://t.co/7yIZdYCnKq pic.twitter.com/yVUq41WTof — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Aralık 2018

"Terörden temizlenmediği takdirde Münbiç'e de gireceğiz"

"Münbiç'i terör örgütlerine vermiş durumdalar, bize söz verdiler orayı boşaltacağız, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz dediler, göndermediler. Şimdi diyoruz ki onları oradan çıkardınız çıkardınız yoksa biz Münbiç'e de gireceğiz. Münbiç hikayesiyle dikkatimiz dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonra tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur. Afrin operasyonunda sahada karşılaştığımız manzara, istihbarat birimlerimizden gelen raporlarla tescillidir. Fırat'ın doğusunda neler yapıldığını göstermeye yeterlidir. Biz Suriye'de attığımız adımlarla sadece kendi ülkemizin güvenliğini değil, ümmetin ve tüm insanlığın izzetini de koruyoruz."

Kaynak: TRT Haber, AA