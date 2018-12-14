Basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi altı aya indirildi.

Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi.

Basın yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için de bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber