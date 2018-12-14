Atama kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Aralık 2018 Cuma 03:14





