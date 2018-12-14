Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler, Suriye, Kerç Boğazı konuları ele alındı

Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu örgütün daha da gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı Dışişleri Bakanları Toplantısı için kardeş Azerbaycan’ı, kardeşim Elmar’ı ve tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Lavrov’la yaptığı görüşmeye değinen Çavuşoğlu, ”Rusya’ya ticaretimiz var, aşamalı bir şekilde kaldırmaya başladığımız vize konusu var, konsolosluk meseleleri var. Bunları konuştuğumuz gibi tabii ki Suriye’yi konuşuyoruz, İdlib’i konuştuk, Anayasa Komisyonu’nu konuştuk ve diğer bazı bölgesel konuları da ele aldık. Zaten Cumhurbaşkanlarımız arasında, Erdoğan ve Putin arasında sıkı bir diyalog var ve sürekli bir araya geliyorlar, sık sık telefonda görüşüyorlar, onların aldığı kararları uygulamasını birlikte yine bugün gözden geçirdik. Bir sonraki zirvenin hazırlıklarını iki Dışişleri Bakanı olarak hemen başlamamız gerektiğini konuştuk. Bu son Kerç Boğazı sorununu yine bir kere daha değerlendirdik ne aşamada diye. Hem ikili meseleler hem de bölgemizi ve bizleri ilgilendiren konuları da samimi bir ortamda, dostane bir şekilde değerlendirdik” diye konuştu.

Kaynak: İHA