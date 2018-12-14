CHP Parti Meclisi 18 Aralık'ta toplanacak

CHP PM'nin öne alınmasına sebep olarak, İyi Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması gösteriliyor.

PM'de İyi Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da adı büyükşehir belediye başkanlığı için konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir 20'si de il belediye başkan adayıydı.

Kaynak: AA