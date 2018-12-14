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Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesaisi sürüyor.

Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gerçekleşen kabulde, Azerbaycan ve Türkiye'nin çok sıkı dostluk ilişkilerine sahip olduğunu ve iki ülkenin birbirini daima desteklediğini söyledi.

'Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın tutumunu destekliyoruz'

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde de Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklediğinin altını çizdi.

Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu da Ankara'daki tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulunması nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Kardeş Azerbaycan'ın lideri olarak siz iyi günde, kötü günde her zaman bizim yanımızda oldunuz, oluyorsunuz. Biz de Türkiye olarak her zaman sizlerle beraberiz" dedi.

"Azerbaycan ile birlikte önemli projeleri hayata geçirdik"

Azerbaycan'ın KEİ'ye başarılı bir dönem başkanlığı yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın üstlendiği tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdiğini, ev sahipliği yaptığı tüm toplantıları başarılı şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sizin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la beraber ortaya koyduğunuz liderlik, samimi dostluğunuz, kardeşliğiniz ve bizlere verdiğiniz talimatlar sayesinde önemli projeleri hayata geçirdik ama daha yapacak çok iş var" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Karabağ sorunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye olarak her zaman en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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