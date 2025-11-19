Meclis, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle siyasi partilerin, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Kurulacak komisyon, 18 yaş altındaki çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunlarının tespit edilmesi, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerileri oluşturulması, suça sürüklenmenin önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütecek.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Komisyon, çalışmalarında akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyecek. Çalışmalarını tamamlamasının ardından, yasal düzenlemelerin alt yapısını oluşturacak kapsamlı bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunacak.