Açık 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT HAber-AA 19.11.2025 22:26

Meclis, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak

TBMM’de çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştırmak ve koruyucu-önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Meclis, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle siyasi partilerin, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Kurulacak komisyon, 18 yaş altındaki çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunlarının tespit edilmesi, toplumsal risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal politika önerileri oluşturulması, suça sürüklenmenin önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütecek.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Komisyon, çalışmalarında akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyecek. Çalışmalarını tamamlamasının ardından, yasal düzenlemelerin alt yapısını oluşturacak kapsamlı bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunacak.

ETİKETLER
Çocuk TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
DMM, sözde "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"ndaki iddiaları yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Bakan Göktaş: Eğitimde veya istihdamda yer almayan 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz
00:06
BM: Netanyahu'nun İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgeye ziyareti "en hafif tabirle endişe verici"
23:23
BM'den, uluslararası topluma Suriye'deki siyasi geçişe ve insani ihtiyaçlara destek çağrısı
00:18
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı
23:46
The Guardian: İsrail, Lübnan'da yasaklı misket bombaları kullanıyor
21:47
110 milyon yıllık yeni uçan sürüngen türü keşfedildi
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ