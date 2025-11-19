Duman 11.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.11.2025 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde, İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Özellikle enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getiriyor.

İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz.

Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız."

Ayrıntılar geliyor...

