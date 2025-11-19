Duman 13.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.11.2025 16:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Vladimir Zelenskiy
