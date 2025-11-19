Zelenski: Türk diplomasisinin gücüne güveniyoruz

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zamanki gibi çok verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna olarak devletlerimiz arasındaki güvene çok değer veriyoruz. Özellikle Türkiye'nin Ukrayna'ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, yıl içerisinde Erdoğan ile daha önce de görüştüğünü anımsatarak şöyle devam etti:

"Türkiye'nin devletimize ve halkımıza karşı yürütülen Rus savaşına ilişkin ilgili tutumu, Ukrayna için çok önemli. İşbirliğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu, gerçekten var. Hayatlarımızı korumamıza yardımcı olan işbirliği için ve Türkiye'nin bu trajedi, bu Rus saldırganlığının tüm kilit unsurlarına yönelik net duruşu için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum."

Ukrayna'nın egemenliğini savunmanın herkesin mücadelesi olduğunu söyleyen Zelenski, bunun meşru müdafaa hakkı olduğunu kaydetti.

Zelenski, "Dünya Rus saldırganlığının ne getirdiğini gördü. Şehirlerimize yeni bir Rus saldırısı yapıldı. Rus insansız savaş uçakları (İHA) ve füzeleri sıradan konutlara doğrudan isabet etti." ifadesini kullanarak sadece Ternopil kentinde saldırı nedeniyle 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Zelenski, arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini, enkaz altında insanların olabileceğini ifade etti.

Zelenski, Harkiv de dahil olmak üzere diğer şehirlere ve yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiğini yineleyerek şunları kaydetti:

"Sadece bugünkü Rus saldırısında toplam 48 füze ve 476 saldırı amaçlı İHA kullanıldı. Bu savaş bu kadar kanlı. Ukrayna olarak, bu tür saldırılara karşı sürekli savunma yapmak zorundayız." diyen Zelenski, bunun kolay olmadığını ve bunun bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Zelenski, Ukrayna'ya yardım eden herkese minnettar olduğunu belirterek "Türkiye'de birlikte yürüdüğümüz tüm çalışmalar için de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz"

Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinde savunma alanındaki işbirliğinin geleceğinin de ele alındığını dile getirerek "Ekiplerimiz bugün mutabık kaldığımız konular üzerinde çalışacaklar. Sonuçları bekliyoruz." dedi.

Diplomatik alandaki durumun da detaylı şekilde görüşüldüğünü söyleyen Zelenski, şöyle devam etti:

"Şu anda pek çok süreç hızlandı ve canlandı. Tüm bu faaliyetlerin adil bir barışa ve güvenliğin garanti altına alınmasına yönlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Savaş sona ermelidir ve barışın alternatifi yoktur. Ancak Rusya savaş ve insan öldürmenin hiçbir şekilde ödüllendirilemeyeceğini anlamalıdır. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna ya da bölgemizdeki veya komşu bölgelerdeki herhangi bir ülkeye karşı benzer bir savaşı yeniden başlatma imkanı da kalmamalıdır. Türkiye ile bu konuda aynı görüşü paylaşıyoruz."

Zelenski, barış ve güvenliğin garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güvenlik garantileri çok önemlidir. Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyona ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin desteği için minnettarım. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu'na, özellikle askeri denizcilik bileşenine aktif katılımı da çok önemlidir." diye konuştu.

Karadeniz'deki güvenliğin önemini herkesin anladığını ve bu güvenliğin yalnızca Türkiye ile birlikte garanti altına alınabileceğini söyleyen Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukraynalı asker esirlerimizin, Ukraynalı sivillerin, özellikle Kırım Tatar siyasi ve dini tutukluların evlerine dönmesi için esir değişimlerini yeniden başlatmak için de çok çaba gösteriyoruz. Elbette kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönmesi için de çalışıyoruz. Türkiye'de de bu çalışmalar için oluşturduğumuz platformlar var. İnsanlarımızı geri döndürmek için şu anda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı ve önemli sayıda esiri geri getirmeyi umuyoruz. Türkiye bu konuda çok büyük bir destek veriyor ve bunu gerçekten takdir ediyorum."

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Hem bu görüşmeler hem de bu görüşmelerin sonucu için. İstanbul süreci kapsamında yapılan müzakerelerle özellikle 2 bin küsur askerimiz geri döndü ya da geri dönme yolunda ilgili kararlar alındı. Tabii bu diplomatik çabalarımızı hızlandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.