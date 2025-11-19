Duman 11.4ºC Ankara
AA 19.11.2025 18:34

Yeni hükümetin güven oyu alamadığı Kosova'da erken genel seçime gidilmesi bekleniyor

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) başbakan adayı Glauk Konjufca'nın Meclis'e sunduğu yeni hükümetin yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamamasıyla ülkenin erken genel seçime gitmesi bekleniyor.

Yeni hükümetin güven oyu alamadığı Kosova'da erken genel seçime gidilmesi bekleniyor

Kosova Meclisi, yeni hükümete güven oylaması yapılması maddesiyle toplandı.

Vetevendosje'nin başbakan adayı Glauk Konjufca, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, 2025'in ülke kurumlarını oluşturmaya çalışarak heba edilen bir yıl olarak hatırlanacağını söyledi.

Konuşması sırasında birlikte çalışmayı planladığı bakanların isimlerini de açıklayan Konjufca, milletvekillerinden destek talep etti.

120 sandalyeli Meclis'te yapılan güven oylamasında, milletvekillerinden 56'sı "evet", 53'ü "hayır" oyu kullandı, 4 milletvekili "çekimser" kaldı. Böylelikle, Konjufca başkanlığındaki hükümet güvenoyu alabilmek için gereken 61 oya ulaşamadı.

Oturumun ardından diğer parti temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından erken genel seçim tarihinin en kısa sürede açıklanması talep edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, genel seçimin galibi Vetevendosje'nin Genel Başkanı Albin Kurti'nin Meclis'e sunduğu hükümetin 26 Ekim'de güven oyu alamamasının ardından, hükümet kurma yetkisini aynı partiden Glauk Konjufca'ya vermişti.

Osmani, hükümetin ikinci denemede de kurulamaması durumunda erken genel seçim tarihinin ilan edileceğini bildirmişti.

9 Şubat'taki seçim

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli Meclis'teki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmıştı. Meclis'teki diğer 20 sandalye ise çoğunluk olmayan topluluklara ayrılıyor.

Meclis'in 15 Nisan'da başlayan oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamış, 10 Ekim'de Sırp topluluğuna ayrılan başkan yardımcılığı seçiminin tamamlanmasının ardından yeni hükümet kurulma sürecinin başlamasının önü açılmıştı.​​​​​​​

2021'de başbakan seçilen Kurti, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürüyor.

OKUMA LİSTESİ