Duman 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2025 17:48

Brüksel Havalimanı'nda 26 Kasım'daki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle 26 Kasım Çarşamba günü gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı'nda 26 Kasım'daki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
[Fotograf: AA]

Brüksel Havalimanından yapılan açıklamada, 26 Kasım'da ülke genelinde grev yapılacağı, havalimanında çalışan güvenlik personeli ve bagaj görevlilerinin de buna katılacağı belirtildi.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamalar yaşanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının yolcularla doğrudan iletişime geçerek seçenekleri hakkında bilgi vereceği ifade edildi.

Gidiş yönlü uçuşlar iptal edildiği için bazı geliş yönlü seferlerin aksamasının da söz konusu olacağı vurgulanan açıklamada, yolculara uçuşlarının durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, grevin Brüksel'deki toplu taşımayı da etkileyeceği, havalimanına ulaşım konusunda aksamalar yaşanabileceği hatırlatıldı.

Belçika'da sendikalar, hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde "Kasım Çağrısı" adı verilen üç günlük grev kararı aldı.​​​​​​​

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
İstanbul'daki işletmelere görüntü ve ses kaydı zorunluluğu getirildi
17:36
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu
17:32
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail El Halil'e baskınlarında 200 kişiyi "saha sorgusuna" çekti
17:07
1 hafta önce kanseri yendi, trafikteki kavgada öldürüldü
16:54
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı
17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ