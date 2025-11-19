Duman 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2025 16:53

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki saldırıları doğruladı.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya'nın Ternopil'e düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Brüksel Havalimanı'nda 26 Kasım'daki gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
17:49
İstanbul'daki işletmelere görüntü ve ses kaydı zorunluluğu getirildi
17:36
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu
17:32
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail El Halil'e baskınlarında 200 kişiyi "saha sorgusuna" çekti
17:07
1 hafta önce kanseri yendi, trafikteki kavgada öldürüldü
17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ