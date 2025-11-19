İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki saldırıları doğruladı.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.