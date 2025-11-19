Duman 13.8ºC Ankara
AA 19.11.2025 16:40

Ukrayna: Rusya'nın Ternopil'e düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Ternopil kentine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye çıktı, 66 kişi yaralandı.

Ukrayna: Rusya'nın Ternopil'e düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın, Ternopil'e bu sabah gerçekleştirdiği hava saldırısından sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, saldırıda 2'si çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 16'sı çocuk 66 kişi de yaralandı.

Kentteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zelenski, ülkesine 48 füze ve 470'ten fazla İHA ile saldırının yapıldığını bildirmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipte 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Zelenski, mevcut bilgilere göre, Ternopil'de en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, ülke genelinde onlarca kişinin yaralandığı bilgisini vermişti.

Ukrayna Rusya
