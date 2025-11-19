Duman 13.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.11.2025 16:13

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama nedeniyle alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda patlama meydana gelmesinin ardından verilen alarmın en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama nedeniyle alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle lav, gaz, kül ve kayaların dağın eteğinde yaklaşık 7 kilometre ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle dün 2. seviyedeki alarm durumunun, en yüksek olan 4. seviyeye çıkarıldığı duyurularak, kül bulutları birçok köyde etkisini gösterse de kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda dün yerel saatle 06.11'de patlama meydana gelmiş, 800 metre yüksekliğe kül püskürmüştü.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru Yanardağı, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.

