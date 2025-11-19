Duman 16.7ºC Ankara
Dünya
AA 19.11.2025 13:12

Macron, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkati çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç ve çocukların sosyal medyadan korunması maddesinin hem ruh sağlığı ve eğitim sistemi hem de demokratik toplumların istikrarı için bir gereklilik olduğunu söyledi.

Macron, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkati çekti
[Fotograf: Reuters]

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Dijital Egemenlik Zirvesinde konuşan Macron, sosyal medya platformlarının gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkati çekti.

Gençlerin günün 4 ila 5 saatini sosyal medyada geçirdiklerine işaret eden Macron, "İçeriğin sorumluluğunu onlara sizler veriyorsunuz. Onlar da Amerikan özel sağlayıcı veya Çinli şirketlerin içeriklerine maruz kalıyor. İçerikler, algoritmalar onların elinde. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve düzenlemelere rağmen bunlar devam ediyor" dedi.

Macron, "Bu yoğunlaşmış ortamda gençler, aşırı zorbalık, pornografi, ruh sağlığı sorunları ve diğer zararlı içeriklere maruz kalıyor. Açık olalım, tüm bunlar sizin çocuklarınız için bu platformların yaptığı içerikler. Biz de fiilen onlara bu ayrıcalığı veriyoruz" diye konuştu.

Dijital egemenlik söz konusu olduğunda hükümetlerin gençleri zararlı içerik ve platformlardan koruması gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı, genç ve çocukların sosyal medyadan korunması maddesinin hem ruh sağlığı ve eğitim sistemi hem de demokratik toplumların istikrarı için bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

Macron, hükümetlerin bu konuda daha fazla "talep eden" tarafta olması gerektiğini ifade ederek, meselenin çocuk güvenliğinin ötesine geçtiğini, Avrupa'nın demokratik direncine dokunduğunu belirtti.

Algoritmaların şeffaflık veya hesap verebilirlik olmadan kamuoyunu etkilediği bir yerde ifade özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini dile getiren Macron, "Bence algoritmanın birkaç kişinin elinde olduğu, gizli tutulduğu ve ülke vatandaşlarının karar verdiği yasaların uygulanmadığı bir yerde ifade özgürlüğünden söz edemeyiz. Burası bir vahşi Batı olur, özgür konuşma değil." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, dijital egemenlik için çocuk ve gençlerin yanı sıra ülke demokrasilerinin de çok daha iyi korunması gerektiğini kaydetti.

