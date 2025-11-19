İspanyol basının gündemi Türkiye maçı

"Rekorla Dünya Kupası'na" manşetini atan İspanyol Marca Gazetesi, İspanya'nın turnuvanın eleme maçlarında yenilmeden 13. kez üst üste Dünya Kupası'na gittiğini yazdı.

Resmi karşılaşmalarda 31 maçtır mağlup olmayan İspanya'nın bu alanda İtalya'nın rekorunu egale ettiğinin hatırlatıldığı haberde, "İlk gol Türkiye'yi canlandırdı ve İspanya'yı altüst etti. İspanya ikinci yarının başında bir darbe daha aldı. Türkiye, Oyarzabal eşitliği sağlayana kadar üstünlüğünü sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'nın eleme grubunu gol yemeden bitiremediğini hatırlatan gazete, "İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya’nın serisini Deniz Gül bozdu. Ama İspanya için ceza sadece ilk golle sınırlı kalmadı. İkinci yarının hemen başında Salih Özcan’ın sağ ayağıyla gönderdiği füze skoru tersine çevirdi. Türklerin kutlaması büyüktü." görüşlerine yer verdi.

İspanyol AS Gazetesi, "Gösterişsiz Mutluluk" manşetini attığı haberinde, "Türkiye’ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor, ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor. Artık açıkça görülüyor ki 2026 Dünya Kupası için İspanya en güçlü adaylardan biri. De la Fuente’nin elinde Meksika, Kanada ve ABD’de büyük işler yapabilecek bir kadro var." yorumunu yaptı.

Gazete, "Olmo, 29 ve 31. dakikalarda iki kez gole yaklaştı ama kaleci Altay Bayıdır, 'Buradan geçemezsin' dedi. Deniz Gül'ün attığı gol, İspanya’nın Dünya Kupası kaderini etkilemiyordu ama 'elemelerde gol yememe hikayesini' çöpe attı. Kimsenin beklemediği ikinci gol, bugünü oynayıp yarına bakmamak gerektiğini hatırlatan tokat oldu. Ama işler kötüye giderken Oyarzabal kurtarıcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Haberinde, "İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı" ifadesini kullanan bir başka İspanyol gazetesi El Pais ise, "İspanya, eleme grubunda ilk kez gol yedi ve kısa bir süreliğine geriye düştü. Türkiye, ilk maçta gösterdiği performanstan çok daha fazlasını sergiledi." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'a İtalyanlardan övgü

Öte yandan maç haberini, "Türkiye, İspanya’yı durdurdu" başlığıyla okurlarına duyuran İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi ise milli kaleci Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahsetti.

Gazete, Altay'ın maç boyunca başarılı kurtarışlara imza attığını aktardığı haberini, "Dani Olmo ilk golden sonra Manchester United kalecisi Bayındır’a takıldı. Türk kaleci iki mükemmel şutu, ardından Fabian Ruiz’in vuruşunu harika şekilde çıkardı." cümleleriyle okurlarına duyurdu.