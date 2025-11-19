BM, Filistin’in "kendi kaderini tayin hakkına" yeniden vurgu yaptı

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, BM Genel Kurulunun insan hakları ve insani işlerden sorumlu komitesi, Filistin halkının bağımsızlık ve işgalden özgür bir şekilde yaşama hakkını "devredilemez ve herhangi bir şarta bağlı olmayan temel bir hak" olarak yeniden teyit eden yıllık kararını kabul etti.

Kararda, Uluslararası Adalet Divanı’nın Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde İsrail işgalinin yasa dışı olduğu ve gecikmeksizin sona erdirilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmesine de atıf yapıldı.

164 ülke destekledi, 7 ülke karşı çıktı

Karar, Kanada, Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Asya ile Afrika’daki çok sayıda devletin de aralarında bulunduğu 164 ülkenin oyuyla kabul edildi.

İsrail, ABD, Arjantin ve Paraguay’ın da yer aldığı 7 ülke karara karşı oy kullanırken, 9 ülke çekimser kaldı.

"Tehditler, uluslararası çabaları engellemeyi hedefliyor"

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise İsrailli yetkililerin, Filistin yönetimine yönelik artan kışkırtmaları konusunda uluslararası toplumu uyardı.

Mansur, bu uyarıların yer aldığı mektupları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığını yürüten Sierra Leone ve BM Genel Kurulu Başkanı’na gönderdi.

Mektuplarda, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında ateşkes anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına dikkat çekildi.

Mansur, Filistin devletinin uluslararası destek arayışını sürdüreceğini belirterek İsrailli aşırılık yanlısı yetkililerin Filistin liderliğine yönelik tehdit ve kışkırtmalarının tehlikeli biçimde tırmandığını ifade etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Filistinlilere yönelik politikalarına işaret eden Mansur, Ben-Gvir’in söylemlerinin "zorla yerinden etme, etnik temizlik ve toplu cezalandırma politikalarını teşvik eden nitelikte" olduğunu vurguladı.

Mansur, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişine sıkı kısıtlamalar uyguladığını, Batı Şeria’da ise geçen ay Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail askerlerinin saldırılarının arttığını belirtti.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılar, 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkesle durmuştu.

Gazze’deki saldırılarda 69 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı. BM, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Aynı dönemde Batı Şeria’da, yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırıları sonucu 1076 Filistinli öldü, 10 bin 700’den fazla kişi yaralandı, 20 bin 500’den fazla kişi ise gözaltına alındı.