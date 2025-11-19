Duman 16.7ºC Ankara
AA 19.11.2025 14:05

Polonya’da Rusya'nın son konsolosluğu da kapatılıyor

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya’nın ülkesinde faaliyetteki son konsolosluğu olan Gdansk Konsolosluğunun çalışmasına verilen izni, demir yolu sabotajına yanıt olarak geri çekme kararı aldığını söyledi.

Polonya’da Rusya'nın son konsolosluğu da kapatılıyor

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Sikorski, düzenlediği basın toplantısında Varşova-Lublin demir yolu hattında gerçekleşen sabotaj eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sikorski, Rusya’ya ülkesine yönelik düşmanca eylemlerini durdurmadığı takdirde diplomatik ve konsolosluk varlığının daha da azaltılacağı konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

Rusya’nın Polonya’ya yönelik sabotaj saldırılarından vazgeçmediğini, aksine bu saldırıları tırmandırdığını dile getiren Sikorski, casusluk ve sabotaj faaliyetleri can kaybı olmasını amaçladığında bunun artık sadece sabotaj değil, devlet terörü olduğunu ifade etti.

Polonya’daki son Rus konsolosluğunun Gdansk’ta bulunduğunu ve bu konsolosluğun faaliyet iznini geri çekme kararı aldığını aktaran Sikorski, kararın birkaç saat içinde resmi nota ile Rus tarafına bildirileceğini vurguladı.

Sikorski, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi planlamadıklarına işaret ederek, benzer sabotajların yaşandığı ülkelerin de ilişkileri koparmadığını hatırlattı.

Gdansk Konsolosluğunun kapatılma kararının ardından, Rusya’nın Polonya’da sadece başkent Varşova’daki büyükelçiliği faaliyette kalacak.

Olay

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, 16 Kasım'da yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti, rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirmişti.

Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edilmiş ve söz konusu hat üzerindeki trafik durdurulmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’ya yardım ulaştırılması açısından da hayati önem taşıyan Varşova-Lublin demir yolu hattında, Mika köyü yakınında meydana gelen hasarın, patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurmuş, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini kaydetmişti.

Tusk, daha sonra demir yolu hattına patlayıcıyla sabotaj eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin Rus istihbaratıyla işbirliği yapan Ukraynalılar olduğunu bildirmişti.

