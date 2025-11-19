Duman 13.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.11.2025 16:41

Askeri üssün neden olduğu gürültü için 25 milyon dolar tazminat ödenecek

Japon hükümeti, Tokyo yakınlarındaki Atsugi askeri üssünden kaynaklanan gürültü nedeniyle yaklaşık 25 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Askeri üssün neden olduğu gürültü için 25 milyon dolar tazminat ödenecek

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Yokohama Bölge Mahkemesi'nde, üssün neden olduğu gürültü dolayısıyla sağlık sorunları yaşayan 8 bine yakın müştekinin açtığı tazminat davası görüldü.

Mahkeme, üssün gürültü seviyesinin yasal sınırı aştığını ve zararlara yol açtığını kabul etti.

Geçmiş mahkeme kararlarına rağmen hükümetin harekete geçmediğini ve yasaları ihlal ettiğini onaylayan bölge mahkemesi, hükümetin, müştekilere toplam yaklaşık 25 milyon dolar (3,9 milyar yen) tazminat ödemesine hükmetti.

Kanagawa eyaletinde yoğun nüfuslu Yamato ve Ayase şehirlerinin iki yakasında yer alan Atsugi askeri üssü, ABD Donanmasının Pasifik Okyanusundaki en büyük üslerinden biri kabul ediliyor.

Askeri üs, 2 bin 400 metrelik bir piste sahip.

Japonya Dolar ABD
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi
