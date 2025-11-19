Duman 13.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.11.2025 16:28

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 513'e yükseldiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 48 saatte 2 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 280 kişinin yaşamını yitirdiği, 672'sinin yaralandığı, enkaz altından da 571 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 513'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 745'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
