Çatıdan düşen kar kütlesi aracı pert etti

Ardahan'da havaların aniden ısınmasıyla birlikte çatılarda biriken kar ve buz kütleleri tehlike oluşturmaya başladı.

Göle ilçesinde bir binanın çatısından kopan büyük kar ve buz kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çağlar Koç, kar kütlesinin büyük bir gürültüyle düştüğünü ve aracın kısa sürede hurdaya döndüğünü ifade ederek, "Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri aracın üzerine düştü. Araç kullanılamaz halde ve yaklaşık 3-4 araç bu şekilde hurdaya döndü. Gördüğünüz gibi bu araç pert oldu ve düzelme imkanı yok" dedi.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara çatı altlarında park yapılmaması ve yaya olarak geçerken temkinli olunması uyarısında bulundu.