AA 19.11.2025 17:32

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu

İşgalci İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye daha saldırı tehdidinde bulunarak, hedef alınacak noktaların yakınında ikamet eden halktan bölgeyi terk etmelerini istedi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu
[Fotograf: AA]

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef alan hava saldırılarından kısa süre sonra bölgede 2 yeni beldeye daha saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Aynata ile Sur iline bağlı Teyr Filsay beldelerinde bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, Aynata ve Teyr Filsay beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları yapılacağını ifade etti.

Saldırılarda vurulacak yerin haritasını da paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail ordusu, kısa süre önce de yine Lübnan'ın güneyindeki Sur iline bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerindeki bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, 6 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye benzer bir duyuru yaptıktan sonra hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

