Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail El Halil'e baskınlarında 200 kişiyi "saha sorgusuna" çekti

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesi dün gece ve sabah saatlerinde geniş çaplı saldırıya maruz kaldı. İşgal güçleri, bölge sakinlerinin ifadelerine göre şehit aileleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişiyi sorguladı." ifadeleri kullanıldı.

Sorgulamaların "'bedel ödetme politikası olarak bilinen kötü muamele, darp, evlerin içerisinde tahribat ve yıkım gibi sistematik politikalar eşliğinde" gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, bunun "örgütlü terör" kapsamına girdiği kaydedildi.

Ayrıca bu uygulamaların Batı Şeria'da "öldürme tehditleri, Gazze soykırımından önce ve sonra artan infazları, hırsızlığı, araçlara ve elektronik cihazlara el konulmasını" da kapsadığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin bazı Filistinlilerin evlerini askeri karargahlara dönüştürdüğü, sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığı ifade edildi.

"Gözaltılar sırasında sergilenen vahşet düzeyinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil tüm kesimlerin hedef alındığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria’daki gözaltıların ve saha sorgulamalarının, Gazze’ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana 20 bin 500’den fazla Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından dün yapılan yazılı açıklamada, Gush Etzion Yahudi yerleşimi yakınlarındaki bir kavşakta araçla ezme ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, 30 yaşlarında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonrası 1 kişinin öldüğü ve yaralanan 3 kişinin ise tedavi altına alındığı belirtilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 2 kişinin İsrail askerlerince ateş açılarak öldürüldüğü kaydedilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, El Halil kentinden İmran el-Atraş ile Beyt Ummar beldesinden Velid Muhammed Sabarna'nın Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim yakınlarında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldükleri bilgisini aktarmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırı girişiminin ardından İsrail askerleri sabah saatlerinde Beyt Ummar beldesine baskın düzenlemişti.