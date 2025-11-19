Açık 8ºC Ankara
AA 19.11.2025 21:36

DMM, sözde "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"ndaki iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sözde "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"nda Türkiye'nin 193 ülke arasında suçta 10'uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131'inci sıraya düştüğü iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM, sözde "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"ndaki iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Sözde 'Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'nda Türkiye'nin 193 ülke arasında suçta 10'uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131'inci sıraya düştüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, Türkiye'yi hedef alan ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır." ifadesine yer verildi.

"FETÖ irtibatlı bir STK raporudur"

Türkiye'nin insan ticareti, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadelede Birleşmiş Milletler, Interpol, Europol ve UNODC başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla dünya genelinde en yoğun iş birliği yapan, operasyon hacmi, kapasitesi ve etkinliği en yüksek ülkeler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GI-TOC ise kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ mensuplarının yer aldığı bilinen Cenevre merkezli bir dernek olup, hazırladığı endeksin herhangi bir resmi veya bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu dernek, ülkelerden doğrudan veri toplamamakta, ulusal istatistikler, adli veriler veya operasyon rakamları yerine büyük ölçüde yorum ve algıya dayalı göstergeler kullanmaktadır.

GI-TOC'un yayınlarında FETÖ mensuplarının analizlerine yer verilmesi de endeksin objektiflik ve bilimsel tarafsızlık iddiasını ciddi biçimde zayıflatmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu endeks resmi nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak, bilimsel temelden yoksun ve FETÖ irtibatlı bir STK raporudur. Türkiye'ye ilişkin söz konusu iddialar, uluslararası düzeyde algı operasyonu yürütmeyi hedefleyen, somut temele dayanmayan maksatlı ve mesnetsiz yorumlardan ibarettir."

DMM, sözde "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"ndaki iddiaları yalanladı

