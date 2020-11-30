Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mayın ve EYP temizliğinde Azerbaycan ordusuna destek
[Fotoğraf: MSB]
Mayın ve EYP Tespit ve İmha ile Patlayıcı Madde Keşif ve İmha timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim verecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mayın ve EYP Tespit ve İmha (METİ) ile Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timlerinin Azerbaycan birliklerine eğitim vereceğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı" sözlerine yer verildi.
Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek. pic.twitter.com/Di297TgaW7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Milli Savunma Bakanlığı
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