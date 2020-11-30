Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mayın ve EYP Tespit ve İmha (METİ) ile Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timlerinin Azerbaycan birliklerine eğitim vereceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı" sözlerine yer verildi.