Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Covid-19 önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitimle ilgili paylaşımda bulundu.

Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz.

Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek.

Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek.

Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 30, 2020

Bakan Ziya Selçuk, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.