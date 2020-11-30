Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanı Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs sürecinde alınan önlemler kapsamında, her gün 2,5 milyon canlı ders yapıldığını söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Covid-19 önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitimle ilgili paylaşımda bulundu.
Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 30, 2020
Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek.
Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek.
Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.
Bakan Ziya Selçuk, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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