Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara karşı gereğini yapacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK aleyhindeki ifadelere tepki göstererek, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" dedi.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler
Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar.
Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri
Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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