Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum ele alındı.

Toplantıda kapsamlı bir sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlattı, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletti.

Birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.