Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum ele alındı.
Toplantıda kapsamlı bir sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlattı, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletti.
Birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor
Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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