Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 COVID-19 testi yapıldı, 908 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu.

Vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında seyretmesiyle dün toplu taşımada maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanıyor.

147 milyon 728 bin 185 doz aşı uygulandı

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 728 bin 185 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.