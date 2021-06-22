Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın temizlenmesi için başlatılan "Türkiye'nin En Büyük Deniz Seferberliği"nde iki hafta geride kaldı.

Bu kapsamda, 7 ilde valilikler koordinasyonunda sahada çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, bölgedeki atık arıtma su tesislerinin takibi, deşarj istasyonlarındaki kriterlerin sürece göre değişimi, yönetmeliklerin revize edilmesi, izleme noktalarının 90'dan 150'ye çıkarılması, deniz yüzeyinin temizliği için 7 ilde 25 saat esnasına göre çalışılması gibi birçok eylemi hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Bugün 4'ü İzmit Körfezi'nde, biri Pendik Marina'da olmak üzere 5 noktaya bıraktıkları cihazlarla denizdeki oksijen seviyesini artıracak adımları attıklarını kaydeden Kurum, bu cihazların bulunduğu alanın 500 metre çapında, 30 metre derinliğinde yaklaşık 16 ila 26 hektar genişlikteki bir alana etki edebildiğini söyledi.

Ekolojik yaşama katkı sağlayacak, oksijen seviyesini artıracak çalışma pilot olarak şu an 4 bölgede yürütülecek. 6 hafta sürecek çalışmayla, denizdeki oksijen seviyesinin en az 8 miligram/litre olması öngörülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarına dair açıklama yapıyor. https://t.co/ajDI3RbR8P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

"5 bin 306 metreküp müsilajı toplayarak bertarafını sağladık"

Kurum, 8 Haziran'da başlattıkları seferberlikle sahada 1500 kişinin çalışmalarına devam ettiğini, illerde belediyeler ve valiliklerin koordinasyonunda çalışmaların sürüldüğünü vurguladı.

Denizde ve kıyıda bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilajın toplanarak bertarafının sağlandığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Gerek deniz temizleme araçlarıyla gerek kıyıda müsilajın toplanmasıyla birlikte bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilajı toplayarak bertarafını sağladık. Bu da aslında şu açıdan önemli, hem görüntü kirliliğini hem koku kirliliğini gideriyoruz ve o müsilajla tabaka haline gelmiş deniz yüzeyinden onları alarak denizdeki yaşamın yeniden sürmesine imkan sağlamış oluyoruz, Aslında oraya güneş ışınlarımız gidiyor, denizimiz nefes alıyor. Oradaki canlılarımızın nefes alması adına önemli bir çalışma. Şu anda 72 tekne ve çok sayıda gerek karada gerek deniz yüzeyindeki ekip ve ekipmanlarla deniz temizleme seferberliğimiz devam etmektedir."

97 tesise 13 milyon lira para cezası verildi

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarıyla birlikte denetimlere de yoğun olarak devam ediliyor.

Valiliklerle birlikte yürütülen çevre denetimlerinde bugüne kadar 5 bin 373 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, 97 tesise 13 milyon lira idari para cezası verildi.

Bakan Kurum, 16 işletmeye de kapatma cezası verdiklerine değinerek, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi. Yani Marmara Denizi'mizin bu anlamda korunması, eski haline getirecek adımların atılmasını, 22 maddelik eylem planlarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

Atık arıtma tesisleri için kanuni düzenleme hazırlanıyor

Yerel yönetimlerin atık arıtma tesislerinin inşasına imkan sağlayacak kanuni düzenlemeyi de hazırladıklarına işaret eden Kurum, bu kapsamda belediyelerin farklı alternatifler ve metotlarla atık su arıtma tesislerini kapasitesini ve teknolojisini iyileştirebileceklerini bildirdi.