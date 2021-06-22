Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin 8'inci genel kurulu Antalya'da yapıldı. Toplantıya 9 ülkenin parlamento başkanının katıldı.

Açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Şentop, "Farklı inanç ve kültürden topluluklara asırlar boyunca barış ve huzurla ev sahipliği yapmış bir ülke olarak dünya ölçeğinde artış gösteren yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı gibi küresel imtihanlar karşısında insani değerler temelinde bir müşterek vizyon geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Sorunlara müşterek vizyon geliştirilmeli" mesajını verdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sınamalardan başarıyla çıkabilmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Gayemiz bölgemizde istikrar, güven ve işbirliğini geliştirerek huzur, refah ve dostane ilişkiler ile anılmasını hedeflediğimiz Güneydoğu Avrupa'yı istikbale güçlü bir şekilde kavuşturmaktır"

Ortak deklarasyon kabul edildi

Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından, 17 maddelik deklarasyon kabul edildi.

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin temel ilkeleri olarak bölgesel dayanışma ve kapsayıcılığı vurgulandı.

Güvenlik, istikrar ve refah açısından Güneydoğu Avrupa ülkelerinin öneminin altı çizildi.