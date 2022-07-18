Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinde Ege'de kuzey ve kuzeydoğu ile güney ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa), Marmara'da ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, Marmara'da gece saatlerinde, Ege'de ise yarın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı

Öte yandan İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

AFAD: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun

Ayrıca AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), fırtınaya ilişkin yapılan uyarıda, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.