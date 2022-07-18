Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 17, ölümlü kazaların da yüzde 56 azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı, yüzde 54, yaralı, yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz tarafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.
7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 18, 2022
ülke genelinde
53 ölümlü trafik kazasında
67 can kaybı yaşandı.
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Ölümlü kaza %-????????
Can kaybı %-????????
Yaralı %-????????
Kaza %-????????
????????????????????????
Hedefimiz
TRAFİKTE ???????????????????? ???????????? ????????????????????
Etiketler: Süleyman Soylu Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:28
- 11:23
- 11:23
- 11:21
- 11:15
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz