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Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Belediyesine gÃ¶revlendirme

04 KasÄ±m 2019 Pazartesi 08:09 - Son GÃ¼ncelleme 04 KasÄ±m 2019 Pazartesi 08:27

Mardin'de KÄ±zÄ±ltepe Belediye BasÌ§kanÄ± NiluÌˆfer Elik YÄ±lmaz terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± nedeniyle geÃ§ici bir tedbir olarak gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n yerine KÄ±zÄ±ltepe KaymakamÄ± HÃ¼seyin Ã‡am, KÄ±zÄ±ltepe Belediye BasÌ§kan Vekili olarak goÌˆrevlendirildi.