Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Belediyesine gÃ¶revlendirme04 KasÄ±m 2019 Pazartesi 08:09 - Son GÃ¼ncelleme 04 KasÄ±m 2019 Pazartesi 08:27
Mardin'de KÄ±zÄ±ltepe Belediye BasÌ§kanÄ± NiluÌˆfer Elik YÄ±lmaz terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± nedeniyle geÃ§ici bir tedbir olarak gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n yerine KÄ±zÄ±ltepe KaymakamÄ± HÃ¼seyin Ã‡am, KÄ±zÄ±ltepe Belediye BasÌ§kan Vekili olarak goÌˆrevlendirildi.
Mardin ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÄ±zÄ±ltepe Belediye BasÌ§kanÄ± NiluÌˆfer Elik YÄ±lmaz, hakkÄ±nda "silahlÄ± teroÌˆr Ã¶rguÌˆtuÌˆne Ã¼ye olma” sucÌ§undan 3 farklÄ± sorusÌ§turmanÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.
HakkÄ±nda devam eden adli iÅŸlem sÃ¼reÃ§leri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak YÄ±lmaz, gecÌ§ici bir tedbir olarak goÌˆrevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÄ±zÄ±ltepe KaymakamÄ± HuÌˆseyin Ã‡am, KÄ±zÄ±ltepe Belediye BasÌ§kan Vekili olarak gÃ¶revlendirildi.
Kaynak: TRT Haber