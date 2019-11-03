Saadet Partisi 7'nci olağan kongresi Ankara'da yapıldı.

Kongrenin ana teması "Gelecek Saadet ile Gelecek" olarak belirlendi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu yeni bir toplumsal sözleşme önerdi.

"İttifaklarımız üzerinden yeni bir toplumsal sözleşme imzalayalım"

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Biz Saadet olarak milletimizin tüm farklılıkları ile beraber etrafında toplanacağı yeni bir sözleşme teklif ediyoruz. Bütün partilere sesleniyorum, yeni bir toplumsal mutabakat sağlayalım, ihtilaflarımızın hırslarımızın kör karanlığında kaybolmak yerine ittifaklarımız üzerinden yeni toplumsal sözleşme imzalayalım, hep birlikte yeni bir gelecek inşaa edelim. Saadet Partisi kimsenin hasmı veya düşmanı değildir. Bu böyle biline, biz partileri değil politikaları eleştiririz, biz kişileri değil zihniyetleri eleştiririz."

Temel Karamollaoğlu tek aday olarak katıldığı kongrede, delegelerin 962’sinin oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Kongrede parti tüzüğü de yenilendi.

Kaynak: TRT Haber