MSB'den 'sivil kuruluşlara ateş açıldığı' iddialarına yalanlama03 Kasım 2019 Pazar 18:41 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 18:58
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtılmadığı aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında birlikler tarafından keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.
Yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2019
Kaynak: TRT Haber