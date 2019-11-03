Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında birlikler tarafından keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2019

Kaynak: TRT Haber