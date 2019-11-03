Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı03 Kasım 2019 Pazar 13:56 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 14:00
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere AK Parti" ifadelerine yer verdi.
"Her Şey Türkiye İçin!" diyerek çıktığımız yolda, #MilleteHizmette17Yıl'ı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2019
Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! @Akparti pic.twitter.com/cW1d92ATGS