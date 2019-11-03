Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret03 Kasım 2019 Pazar 16:03 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırına gitti. Erdoğan, komutanlardan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, GAP Havalimanı'na indi. Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı.
Cumhurbaşkanı, Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Hareket Merkezi'nde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da valiliğini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vali Abdullah Erin karşıladı.
Kaynak: TRT Haber, AA