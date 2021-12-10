Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık 2021 tarihinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli bir polis memurunun özel aracına tuzaklanan el yapımı patlayıcı polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında görevli polisin aracına bomba düzeneği yerleştirilmesiyle ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Olaya dair detaylara @trthaber ulaştı.https://t.co/EWYUUu6Qfp pic.twitter.com/R8US1EW5xS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2021

Olayla ilgili yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneği yerleştirdiklerini itiraf etti.

Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.