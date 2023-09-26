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Gündem
AA 26.09.2023 15:02

Levent Gültekin'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava

Gazeteci Levent Gültekin hakkında, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Levent Gültekin'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Eylül 2022'de bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarınca şikayette bulunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanık Levent Gültekin'in programda söylediği sözlere yer verildi.

İddianamede, sanık Gültekin'in alınan savunmasında, söz konusu sözleri yorumcu olarak sarf ettiğini, yayından önce 7 askerin şehit haberini aldığını, olayın vahameti ve duygusallığıyla ülke gündemine ilişkin siyasi eleştiride bulunduğunu iddia ettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli beyanlarda bulunmasının söz konusu olmadığını öne süren Gültekin'in, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği belirtildi.

İddianamede, yapılan soruşturma kapsamında sanık Gültekin'in basın yolu ile aleni bir şekilde Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiği vurgulandı.

4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

Hazırlanan iddianamede, bu kapsamda sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Gültekin, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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