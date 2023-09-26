Bu kez Ağdamlı Lokman ve Fuzulili Vüsal Ermenileri uğurluyor

Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği "antiterör" operasyonunun ardından güvenliği sağladığı bölgelerden Ermeni sivillerin göçü sürüyor.



Azerbaycan hükümeti entegrasyon hazırlığında olacaklarını, bölgeye barışın geleceğini söylese de bazı Ermeniler kendi vatanlarına göç etmek istiyor.



1992’de yakılan yıkılan, Azerbaycanlı masumların katledildiği toprakların 31 yıllık Ermeni sakinleri gönüllü göç ediyor. Bu kez katliam yok, sürgün yok, kan yok gözyaşı yok…



Karabağ'da kalmak istemeyen Ermeni siviller, Laçın koridoru üzerinden Ermenistan'a gidiyor. Bakü, bölgedeki Ermeni sivillerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.



19 Eylül’ü ‘milat’



Bu göçü görüntülemeye gelenler arasında Azerbaycan devlet ajansından muhabir Lokman Avaz ve kameraman Vüsal Vidadioğlu da var. Lokman’ın annesi ve babası 31 yıl önce Ağdam’dan sürgün edilmiş. Vüsal ise henüz 5 yaşındaymış ailesi Fuzuli’den kaçarken… İkisi de 19 Eylül’ü ‘milat’ olarak yüreklerine kazımış.



Ailelerinin 31 yıl önce acılar içinde sürgün edildiği topraktan şimdi Ermenilerin göçünü görüntülüyor. Mikrofon uzatıp “Neden gidiyorsunuz, gitmeyin biz sizinle yaşarız” diyorlar.



Ailelerinin anlattığı acı dolu hikayeleri hafızalarında kazıyan 2 gazeteci Ermeni sivillere “Göç yolunda size kötü davranıyorlar mı?” diye soruyor. Ermeni sivilin yanıtı ise “Hiç kimse bize kötü davranmadı, helal olsun size…” oluyor.

TRT Haber Laçın’da iki gazetecinin ‘gönül mesaisini’ görüntüledi. Ermeni sivillerin Azerbaycanlı gazetecilerin sorularına verdiği ‘mahcup’ yanıtları dinledi: Siz gençler bir dünya kurun hepimiz mihriban (dost) olalım…



Kameraman: Abdullah Cenk Şenoğlu

