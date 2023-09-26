Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.09.2023 14:37

Bu kez Ağdamlı Lokman ve Fuzulili Vüsal Ermenileri uğurluyor

1992’de yakılan yıkılan, Azerbaycanlı masumların katledildiği Karabağ'daki toprakların 31 yıllık Ermeni sakinleri gönüllü göç ediyor. TRT Haber, aileleri Karabağ'dan sürülen iki Azerbaycanlı gazetecinin Laçın mesaisini görüntüledi. Ermeni sivillerin verdiği ‘mahcup’ yanıtları dinledi: Siz gençler bir dünya kurun hepimiz mihriban (dost) olalım...

Damla Bürçeler
Damla Bürçeler
okuma süresi
Okuma süresi

Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği "antiterör" operasyonunun ardından güvenliği sağladığı bölgelerden Ermeni sivillerin göçü sürüyor.

Azerbaycan hükümeti entegrasyon hazırlığında olacaklarını, bölgeye barışın geleceğini söylese de bazı Ermeniler kendi vatanlarına göç etmek istiyor.

1992’de yakılan yıkılan, Azerbaycanlı masumların katledildiği toprakların 31 yıllık Ermeni sakinleri gönüllü göç ediyor. Bu kez katliam yok, sürgün yok, kan yok gözyaşı yok…

Karabağ'da kalmak istemeyen Ermeni siviller, Laçın koridoru üzerinden Ermenistan'a gidiyor. Bakü, bölgedeki Ermeni sivillerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

19 Eylül’ü ‘milat’

Bu göçü görüntülemeye gelenler arasında Azerbaycan devlet ajansından muhabir Lokman Avaz ve kameraman Vüsal Vidadioğlu da var. Lokman’ın annesi ve babası 31 yıl önce Ağdam’dan sürgün edilmiş. Vüsal ise henüz 5 yaşındaymış ailesi Fuzuli’den kaçarken… İkisi de 19 Eylül’ü ‘milat’ olarak yüreklerine kazımış.

Ailelerinin 31 yıl önce acılar içinde sürgün edildiği topraktan şimdi Ermenilerin göçünü görüntülüyor. Mikrofon uzatıp “Neden gidiyorsunuz, gitmeyin biz sizinle yaşarız” diyorlar.

Ailelerinin anlattığı acı dolu hikayeleri hafızalarında kazıyan 2 gazeteci Ermeni sivillere “Göç yolunda size kötü davranıyorlar mı?” diye soruyor. Ermeni sivilin yanıtı ise “Hiç kimse bize kötü davranmadı, helal olsun size…” oluyor.

TRT Haber Laçın’da iki gazetecinin ‘gönül mesaisini’ görüntüledi. Ermeni sivillerin Azerbaycanlı gazetecilerin sorularına verdiği ‘mahcup’ yanıtları dinledi: Siz gençler bir dünya kurun hepimiz mihriban (dost) olalım…

Kameraman: Abdullah Cenk Şenoğlu
 

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu
Sıradaki Haber
Macaristan'da 27 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptan suçlu bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Tanzanya'da tarlaları istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi
17:30
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
17:15
TB3, TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacak
17:07
Yunanistan sınırında 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı
16:57
Kenya, 2027'de nükleer enerji santralinin inşasına başlayacak
16:54
Karısını öldürüp evini ateşe veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Gönüllü gençler depremlerden etkilenen kentleri grafitilerle süsleyecek
Gönüllü gençler depremlerden etkilenen kentleri grafitilerle süsleyecek
FOTO FOKUS
Bu kez Ağdamlı Lokman ve Fuzulili Vüsal Ermenileri uğurluyor
Bu kez Ağdamlı Lokman ve Fuzulili Vüsal Ermenileri uğurluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ