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Dünya
AA 26.09.2023 14:40

Macaristan'da 27 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptan suçlu bulundu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nde 2019'da 27 kişinin yaşamını yitirdiği tur teknesi kazası davasında, Ukraynalı kaptan suçlu bulundu.

Macaristan'da 27 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptan suçlu bulundu
[Fotograf: Reuters]

Macaristan'da mahkeme, Tuna Nehri'ndeki tekne kazasında, Ukraynalı kaptan Yuriy Chaplinsky'nin ihmali olduğuna hükmetti.

Chaplinsky, soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen 35 suçtan aklanırken, kazaya sebebiyet veren ihmalinden dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs 2019'da, 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplam 35 kişinin bulunduğu tur teknesi, başka bir tur teknesiyle çarpışarak batmıştı.

Güney Kore ve Avusturya'dan gelen ekiplerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 7 kişi kurtarılırken, 2 mürettebat da dahil olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada kaybolan bir Güney Koreliye ulaşılamadı.

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