Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.10.2025 20:27

Kurtulmuş: Gazze için mücadele eden her bir kahramana teşekkür ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, haydut İsrail’in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin, “Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş: Gazze için mücadele eden her bir kahramana teşekkür ediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan 14 vatandaşımız daha sağ salim Türkiye’ye ulaştı. Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz.”

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
İletişim Başkanı Duran, şehit basın ataşesi Görgü'yü vefatının 34'üncü yılında andı
21:27
Uşak'ta cenazeler karıştı
21:26
İngiltere'nin İsrail'e silah satışları, 2025'te son yılların rekorunu kırdı
21:04
İşgalci İsrail, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir çocuğu yaraladı
20:59
Karahan, 'yastık altı altın' konusuna açıklık getirdi
19:36
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
FOTO FOKUS
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ