Kurtulmuş: Gazze için mücadele eden her bir kahramana teşekkür ediyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, haydut İsrail’in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin, “Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
“Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan 14 vatandaşımız daha sağ salim Türkiye’ye ulaştı. Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz.”