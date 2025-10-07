Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
Gündem
AA 07.10.2025 18:51

Haydut İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'de

Katil İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı. Aktivistler aileleriyle buluştu.

Haydut İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'de
[Fotograf: AA]

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

 

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

Katliamcı İsrail, alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti
Katliamcı İsrail, alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 15 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

Haydut İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'de

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
