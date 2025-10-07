Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
Gündem
AA 07.10.2025 19:07

MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak.

MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.

Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı MİT
Haydut İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'de
19:36
Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
19:21
MSÜ'de yeni dönem 'Filistin'de 800 Yıl' dersiyle başladı
19:51
Haydut İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'de
18:50
Türkiye ile Belarus yüksek seçim kurulları mutabakat zaptı imzaladı
18:40
Bakan Memişoğlu: Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30
18:33
Borsa günü yükselişle tamamladı
Topkapı Sarayı'nın tarihi saat koleksiyonu ilk kez ziyaretçilerini ağırlayacak
Topkapı Sarayı'nın tarihi saat koleksiyonu ilk kez ziyaretçilerini ağırlayacak
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
